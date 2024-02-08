Бывший SsangYong готовит новинки: засвечены купеобразный кроссовер Torres и пикап

Грузовичок точно будет электрокаром, а вот насчет установки паркетника полной уверенности пока нет. Полноценную премьеру обе модели могут справить до конца текущего года.

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Корейский автопроизводитель, который стал известен всему миру как SsangYong, был основан в 1954-м, то есть, в нынешнем году он празднует 70-летний юбилей. Вот только это уже и не SsangYong вовсе: в 2023-м компания отошла местному конгломерату KG Group, после чего ее переименовали в KG Mobility (KGM). Впрочем, цифра довольно внушительная, и логично, что маркетологи ее активно используют: к юбилею приурочен короткий видеоролик, в котором засвечены две будущие модели бренда KGM.

Одну из новинок в виде концепта уже показывали ранее, речь идет об электрическом пикапе под кодовым обозначением KGM O100. Грузовичок сделан на базе уже продающегося электрокроссовера KGM Torres EVX (он тоже есть на видео), у него несущий кузов.

А вот о технике пикапа до сих пор не рассказали. Исходный паркетник в Корее представлен с единственным 207-сильным электромотором, который расположен на передней оси, и батареей емкостью 73,4 кВт от китайской фирмы BYD. К слову, Torres бывает и с ДВС: у SUV с бензиновой турбочетверкой 1.5 другие внешность и интерьер.

Вторая новая модель KGM прежде засвечена не была – это кроссовер с внутризаводским индексом J120, и он тоже является разновидностью Торреса. Любопытно, что корейские профильные медиа окрестили автомобиль Torres Coupe, хотя купеобразным его назвать можно с большой натяжкой.

Колеса.ру

Как бы то ни было, KGM J120 также отличился дизайном: у паркетника иная корма, оригинальные диодные ходовые огни и задние фонари, причем на багажной двери есть дополнительные светящиеся секции. А вот наружного бокса кросс лишен. Некоторые местные СМИ считают KGM J120 электрокаром, согласно другой версии, серийный паркетник получит гибридную установку. Хотя наличие чисто бензиновой версии исключать все-таки не стоит.