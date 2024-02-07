У Audi не хватает комплектующих для электромобилей

Из-за дефицита комплектующих компания вынуждена была ограничить производство электромобилей на заводе в Брюсселе. Как уточняет газета Automobilwoche, это коснулось Q8 e-tron и Q8 e-tron Sportback. Пока такой режим введен на две недели, однако в Audi журналистам заявили, что «ситуация с поставками остается нестабильной», так что не исключено, что ограничения на выпуск машин будут продлены.

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Сразу ряд немецких изданий сообщает, что Audi находится в процессе реструктуризации глобальной производственной сети. Это может привести к тому, что завод в Брюсселе через несколько лет, а именно после 2027 года, рискует остаться без моделей — производство семейства Q8 могут перенести в Мексику и Китай. На фоне этого местный профсоюз обратился к руководству предприятия с просьбой прояснишь ситуацию, однако в Audi отказались комментировать слухи.

Штат брюссельского завода насчитывает более трех тысяч человек, 500 из которых — временные работники. Объемы выпуска электрических Q8 e-tron и Q8 e-tron уже сокращается, снижаются и продажи машин.

Проблемы у концерна Volkswagen, в состав которого входит Audi, начались еще полгода назад: в июне стало известно, что компания на две недели вводит режим простоя на заводе в Эмдене, где собирают электрические Volkswagen ID.4 и ID.7. А осенью Volkswagen на две недели замедлил темпы выпуска ID.3 и Cupra Born, то же самое коснулось и моделей Audi.