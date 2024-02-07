В России вырастет штраф за игнорирование требований полицейского

Российских автомобилистов ждут крупные штрафы за отказ от остановки по требованию полицейских. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «РИА Новости».

Сейчас водителям, которые не остановились по требованию полицейского, выписывают штраф в размере 500-800 рублей. Если законопроект утвердят, штраф может вырасти до 7-10 тыс. рублей. За повторный отказ выполнить требования полицейского автомобилистов будут лишать прав на 6 месяцев.

Также новый закон может ужесточить наказание за нарушение правил грузоперевозок. За отказ от прохождения весового и габаритного контроля хотят ввести штрафы: