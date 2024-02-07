Новый Ford Puma лишился 200-сильной ST-версии

Субкомпакт по-прежнему предложат в нескольких версиях, с литровой «турботройкой» EcoBoost, «механикой» или «роботом». Внутри у Puma — новая мультимедиа: диагональ цифровой приборной панели теперь составляет 12,8 дюйма, центрального дисплея — 12. Также машине расширили перечень электронных ассистентов, а в список опций добавили матричные фары с функцией подсветки поворотов и неослепляющим дальним светом.

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Субкомпакт Ford Puma построен на платформе Fiesta седьмого поколения и продается только на трех рынках: европейском, австралийском и южноафриканском. С обновлением он практически не изменился, зато сильно подтянулся в техническом плане. Для кроссовера заявлены матричные фары с функцией «заглядывания» в повороты, адаптивный круиз-контроль с центровкой в полосе движения, а также увеличенного размера цифровая «приборка» и центральный тачскрин. Правда, мультимедиа здесь всё ещё SYNC 4, а не Digital Experience, как у Explorer.

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В салоне также можно найти полностью другую переднюю панель и новый руль, но внешне рестайлинговую Puma выдает разве что рисунок ходовых огней. Версии Titanium, ST-Line и ST-Line X различаются передним бампером, решеткой радиатора и дизайном колес. Палитра кузовных красок включает шесть оттенков, в том числе новый зеленовато-серый колер Cactus Grey. Обычные «Пумы» оснащены «турботройкой» 1.0 EcoBoost Hybrid (125/155 л.с.), «механикой» либо «роботом». У «заряженной» Puma ST двигатель такой же, но мощностью 170 лошадиных сил и только в паре с Powershift'ом. Прежде был ещё 200-сильный вариант «на ручке», однако его в гамме больше нет.

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