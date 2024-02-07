У чиновников Подмосковья появились особые права на парковку

Власти Подмосковья больше не будут прибегать к услугам ГИБДД для того, чтобы штрафовать и эвакуировать нарушителей правил парковки. Они будут делать это самостоятельно, сообщает «Коммерсант».

Как уточняется, с сегодняшнего дня начало действовать постановление правительства Московской области, согласно которому Минтранс региона получил право принимать соответствующие «правовые акты».

Издание напоминает о том, что летом прошлого года в России были приняты поправки к КоАП, дающие властям Московской области право самостоятельно рассматривать дела по ч. 4 ст. 12.16 КоАП (стоянка и остановка машины в зоне запрещающего знака или разметки). В прошлом месяце в стране было утверждено соглашение, которое передает региону от МВД полномочия по рассмотрению соответствующих составов правонарушений.

Сумма штрафа для нарушителей составляет 1,5 тыс. руб. Если знак оборудован табличкой «Работает эвакуатор», транспортное средство нарушителя доставят на штрафстоянку.