УАЗ принял решение снова улучшить "Патриот", "Пикап" и "Профи 4х4"
С начала февраля внедорожники Ульяновского автозавода оснащают модернизированными передними мостами.
Теперь у мостов новые кожухи, стаканы кожухов полуосей и приводные валы шарниров равных угловых скоростей (ШРУС). В кожухах переднего моста у картера главной передачи появились манжеты, предохранительный клапан с левого кожуха полуоси перенесен на картер главной передачи.
"Таким образом удалось устранить возможную течь масла из-под стакана кожуха полуоси, улучшить герметичность внутренней полости моста, повысить долговечность стакана кожуха полуоси и вала ШРУС", - пояснили в пресс-службе автопроизводителя.
Прошлый этап модернизации УАЗ"Патриот", "Пикап" и "Профи" был проведён в ноябре 2023 года, в декабре небольшое изменение претерпел "Хантер".