УАЗ принял решение снова улучшить "Патриот", "Пикап" и "Профи 4х4"

Теперь у мостов новые кожухи, стаканы кожухов полуосей и приводные валы шарниров равных угловых скоростей (ШРУС). В кожухах переднего моста у картера главной передачи появились манжеты, предохранительный клапан с левого кожуха полуоси перенесен на картер главной передачи.