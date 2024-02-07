Фейковая выгода: скидки на автомобили у дилеров оказались убыточными для клиентов

В конце 2023-го и начале 2024-го акции и спецпредложения на покупку автомобилей 2023 года выпуска предложили практически все китайские автокомпании, работающие на российском рынке. Сообщения о скидках в несколько сотен тысяч рублей в случае, если покупатель оформит кредит или сдаст свой автомобиль в «трейд-ин» в зачет стоимости нового, наводнили интернет. Однако на поверку оказалось все не так заманчиво, как обещали компании.

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Оценили ниже рынка

Корреспондент «Газеты.Ru» предложил нескольким дилерам китайских брендов для предварительной оценки реальный автомобиль Volkswagen Polo 2022 года выпуска с мотором 1.6 мощностью 110 л.с., механической трансмиссией и пробегом 64 тыс. км. По объявлениям в классифайдах такие автомобили предлагаются за 1,5 – 1,9 млн рублей. Оценку в 1,6 млн рублей считают справедливой счетчики средней цены сервисов «Авто.ру» и «Авито Авто», портал Сena-auto аналитического агентства «Автостат» определил этот лот еще выше — 1,75 млн рублей.

В то же время

Дилер китайского Jaecoo в Подмосковье предложил выкупить указанный Volkswagen Polo максимум за 1,2 млн рублей

и пообещал скидку на покупку кроссовера Jaecoo J7 в 300 тыс. рублей независимо от комплектации и типа привода. Московский дилер Omoda предложил за подержанный Volkswagen 1,45 млн рублей и скидку в 230 тыс. рублей на Omoda C5 в максимальной комплектации, которая обойдется с учетом скидки в 3,08 млн рублей.

«Но, безусловно, автомобиль будет необходимо также вживую осмотреть», — предупредил продавец о том, что названная сумма является предварительной.

Другой дилер Geely в Московской области в рамках сделки по покупке нового кроссовера Tugella с 238-сильным мотором и полным приводом (рекомендованная цена — 4,3 млн рублей) оценил тот же Polo в 1,25 млн рублей и предложил скидку в 330 тыс. рублей на свой новый автомобиль.

Оценщик уточнил, что ниже этой планки цена на автомобиль с прозрачной сервисной историей и без окрашенных вторично деталей не опустится, но и большую сумму после осмотра вживую, скорее всего, не дадут.

Еще один автосалон Geely в московском регионе предложил выкупить Volkswagen уже за 1,4 млн рублей и пообещал скидку за «трейд-ин» при покупке Tugella с мотором мощностью 200 л.с. в размере 530 тыс. рублей, прямую скидку в 200 тыс. рублей, а также дополнительные бонусы при оформлении кредита. Окончательную цену сдаваемой машины здесь также пообещали определить после тщательного осмотра.

Volkswagen Tiguan в «трейд-ин»

Корреспондент «Газеты.Ru» предложил для получения скидки другой автомобиль в «трейд-ин» — полноприводный кроссовер Volkswagen Tiguan 2015 года в хорошем состоянии и максимальной комплектации, такая машина считается очень ликвидной на рынке и быстро реализуется, что интересно для дилеров.

В одном из дилерских центров марки Jetour сообщили, что сейчас действует максимальная скидка на модель Dashing — она составляет 300 тысяч рублей, она также доступна при условии сдачи старого автомобиля в «трейд-ин». Эксперты этого автосалона из отдела «Автомобили с пробегом» дали коридор оценочной стоимости на сдаваемого взаимозачетом Volkswagen Tiguan — он составил 1,5 – 1,6 млн рублей.

Рыночная цена аналогичных автомобилей в объявлениях на сайтах классифайдов колеблется в районе 1,8 – 2,1 млн рублей.

Таким образом, как в случае с Volkswagen Poilo, так и Tiguan скидка от автопроизводителя целиком нивелировалась потерей от реализации автомобиля через «трейд-ин» у дилера. Иными словами клиентам все еще выгоднее продавать машины самостоятельно на свободном рынке, нежели использовать дилерский «трейд-ин».

Смысла нет

Стремление дилера выторговать у клиента автомобиль по минимальной цене при сдаче машины в «трейд-ин» — устоявшаяся практика, но в последнее время она проявилась ярче, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«С точки зрения потребителя плюс только в том, что сделка оформляется в одном месте. На свободном же рынке надо искать покупателя, возиться с деньгами, оформлять договор купли-продажи. Сдача машины в «трейд-ин» — это удобно, а за удобство приходится платить», — отметил Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

Выкупать машину по максимальной цене для дилера бессмысленно, поскольку он должен заработать на сделке. И если с учетом скидки на новую машину потребителю удалось «выйти в ноль», скомпенсировать заниженную цену своей машины, то можно считать, что старая ушла по рыночной цене, аргументировал он.

Необходимо понимать, что любые действия покупателя при обращении к автодилеру за новым автомобилем будут сопровождаться желанием дилеров извлечь из них прибыль, предупреждает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Если вы хотите обменять машину, вас радикально прожмут по стоимости и вы сдадите ее за бесценок.

Вы не купите машину за наличные, потому что все скидки будут только при покупке в кредит. Все очень просто: дилер получает от банков комиссию 9% за его оформление», — сказал Шапарин «Газете.Ru».

В страховом сегменте комиссия в пользу дилера составляет до 50%, и в итоге дилеру только саму машину продавать по большому счету неинтересно, он живет с комиссий за страховку и кредит, с дешевого выкупа «трейд-ина», добавил он.