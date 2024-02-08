В центре Петербурга открыли первый зарядный хаб для электромобилей

"Безусловно, зарядная инфраструктура должна синхронизировано открываться с тем, как наращивается парк электромобилей. В Петербурге сейчас насчитывается более 2,5 тыс. электромобилей. В основном зарядные станции размещаются по одиночке. Это первый хаб, который не привязан ни к торговому комплексу, ни к аэропорту, то есть никакой дополнительной точки притяжения здесь нет. Это место для свободного приезда и зарядки", - сказал председатель городского комитета по транспорту Валентин Енокаев.