Chrysler намекает на возможную смену логотипа

Но это пока не точно. У нового электрического концепт-кара, тизерное изображение которого американская марка распространила в своих соцсетях, не такой шильдик, как у прежних машин. На корме начертаны несколько линий — этот же значок можно обнаружить [на официальном сайте марки](https://www.chrysler.com/chrysler-innovation/future-of-chrysler.html) в разделе, посвященном будущему. Пока до конца непонятно, появится ли он на серийных автомобилях или нет.

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Как пишет The Drive, Chrysler, который в настоящий момент представлен единственной моделью, минивэном Pacifica, готовится к новой главе своей истории. Компания анонсировала премьеру некоего электромобиля, который, как утверждается, «совершит революцию» и определит путь развития марки на ближайшие несколько лет. На пока единственном (не очень информативном) изображении запечатлены лишь очертания автомобиля. До премьеры, намеченной на 13 февраля, Chrysler обещает поделиться еще двумя тизерами, они будут опубликованы 9 и 12 февраля.

Chrysler

Возвращаюсь к новой эмблеме, нечто похожее мы уже видели в начале 2023 года на выставке потребительской электроники СES. Туда компания привезла демонстратор Chrysler Synthesis — концепцию интерьера будущих электромобилей марки. Это был двухместный кокпит с широкоформатными дисплеями на передней панели общей диагональю 37,2 дюйма, которые своими очертаниями повторяли тот самый загадочный символ из тизера.

Тогда же сообщалось, что массовое распространение похожих на Synthesis салонов ожидается только 2028 году, когда будет полностью сформирована электрическая линейка.