Sinomach приняла решение переименовать Paladin для России в "Паладин"

Компания Sinomach Automobile переименовала внедорожник Oting Paladin для российского рынка в "Паладин" и официально зарегистрировала соответствующий товарный знак.

© Российская газета

Это первый иностранный автомобиль в РФ, название которого будет написано на кириллице.

"Россия - первая страна, в которую Sinomach Automobile будет совершать экспортные операции. Поэтому мы приняли решение написать название первого автомобиля для России кириллицей", - рассказал представитель китайской фирмы.

"Паладин" представляет собой перелицованную версию Nissan Terra образца 2018 года. Под капотом у него установлен 2-литровый турбомотор Mitsubishi 4K31 мощностью 160 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым "автоматом" ZF и системой полного привода с тремя режимами блокировки дифференциала (задний, полный и полный привод низкой скорости).

При этом в базовой версии внедорожник имеет привод на задние колеса. Передняя подвеска - двухрычажная независимая, задняя - многорычажная зависимая.

"Паладин" будет доступен в России в четырех комплектациях по цене от 3,8 млн рублей до 4,5 млн рублей. В оснащение модели, помимо прочего, входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и др.