Дептранс Москвы просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт

Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы, сейчас интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне ТТК в районе Бережковского моста, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на МКАДе в районе улицы Верхние Поля.

"Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на Садовом кольце от Земляного Вала до Оружейного переулка, на проспекте Мира, а также на Ленинградском шоссе по направлению в область", - сообщает ведомство.

Для тех, кто не может отказаться от личного автомобиля, рекомендовано выезжать до 17.00 или отложить поездку на более позднее время - после 20.00. Во время движения соблюдайте скоростной режим и дистанцию.