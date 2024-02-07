В США заметили водителей в очках Apple Vision Pro

В интернете распространяются видео, на которых американские водители используют появившиеся на прошлой неделе в продаже очки Apple Vision Pro за рулем автомобилей. Некоторые ролики можно увидеть у «Авто Mail.ru».

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Напомним, что Apple Vision Pro являются гарнитурой смешанной реальности. Она отслеживает движение глаз владельца, передает изображение с внешних камер на дисплеи перед глазами и показывает 3D-контент. Взаимодействие с дисплеем очков происходит в «воздухе».

При этом пользователь очков продолжает хорошо видеть реальность вокруг себя. В связи с этим некоторые владельцы стали тестировать их, ходя по улицам, а другие даже ведя автомобиль. Более того указывается, что в очках есть специальный режим, который стабилизирует изображение в случаях, когда человек находится внутри машины и одновременно движется в ней.

Несмотря на кажущуюся безопасность, многих людей встревожили водители в Apple Vision Pro за рулем, передает Business Insider.