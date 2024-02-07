Great Wall принял решение о новом логотипе для российских Haval

"Новый логотип отражает динамику развития Haval, подчеркивая технологичность и инновационность. Сохраняя свой минималистичный стиль и лаконичное цветовое решение, логотип Haval в полной мере передает характер и приоритеты бренда - инновации, доверие и будущее поколение", - пояснили в Great Wall, напомнив смысл названия бренда: это производное от английского "I have all" ("У меня есть всё").

Первой моделью Haval с новым логотипом на российском рынке стал новый Jolion, на который неделю назад "РГ" опубликовала цены. Кроссовер будет продаваться начиная от двух миллионов. Кроме Haval Jolion у компании будет целая россыпь как кроссоверов, так и внедорожников.