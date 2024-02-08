Лифтбек Arcfox αS обзавелся версией в стиле Maybach

Исполнение называется Shanсhuan и от других вариантов модели отличается двухцветным кузовом и компоновкой салона. Для αS Shanсhuan заявлен климат-контроль с салонным фильтром стандарта CN95, несколько беспроводных зарядок и отдельная панель управления для пассажиров второго ряда. О силовой установке данных пока нет, но скорее всего, это будет топовая система мощностью 643 лошадиные силы.

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Принадлежащая BAIC марка Arcfox начала свое существование в 2017 году и позиционируется как премиальная. Выпускают под ней электрокары, причем китайцы используют производственную систему «Магны» MAFACT (Magna Factory Concept) — аналог тойотовской Toyota Production System. В гамме Arcfox есть кроссоверы αT, αT5, вэн Kaola и лифтбек E-сегмента αS. Последний имеет несколько версий, а скоро обзаведется еще одной под названием Shanсhuan (Шаньсхуань), что в переводе означает «Горы и реки».

Arcfox

Arcfox

Четырехдверка будет мимикрировать под седаны класса «люкс» с их двухцветной окраской кузова, а также получит раздельные кресла на втором ряду. Спинка правого сможет откидываться на 45 градусов, образуя что-то вроде шезлонга. Центральную консоль снабдят подстаканниками и сенсорной панелью управления, а климатическую установку — фильтром CN95, задерживающим до 99 процентов мелкодисперсных частиц PM2.5. Включив рециркуляцию, их концентрацию в воздухе можно будет снизить с 600 микрограммов на кубический метр до безопасных 15 всего за восемь минут.

Arcfox

Arcfox

Arcfox