Новый MINI Cooper вышел в версии с ДВС

Построен такой хэтчбек на платформе предшественника, хотя и имеет современный дизайн. Модель предложат с двумя турбомоторами на выбор — трехцилиндровым 1.4 либо «четверкой» 2.0, в сочетании с «роботом» DCT и передним приводом. Для хэтчбека заявлены голосовой помощник, 12 ультразвуковых сенсоров, переключатель режимов MINI Experience и 3D-навигация.
В отличие от электрического MINI Cooper, построенного на новой платформе, топливный хэтчбек использует наследие предшественника, то есть «тележку» UKL1. Разница между машинами видна невооруженным глазом, хотя дизайн у них, в общем-то, одинаковый. То же самое касается салона. Несмотря на то что и там, и там имеется OLED-«тарелка» диаметром 240 миллиметров, в мелочах интерьеры «зеленого» и не очень «Купера» всё же отличаются. Например, у хэтчбека с ДВС иначе сделаны дверные карты, центральная консоль и тоннель.
Отдельной «приборки» у нового MINI Cooper нет — информация о поездке теперь отображается в верхней части центрального дисплея. Работает мультимедиа на MINI Operating System 9 и оснащена виртуальным помощником MINI Intelligent Personal Assistant с аватаром в виде английского бульдога по кличке Спайк. Через функцию MINI Digital Key Plus хэтчбек можно разблокировать смартфоном. А ещё для него опционально предложен переключатель режимов MINI Experience со световой проекцией на переднюю панель (на фото ниже). Также Cooper оборудован системой безопасного открытия дверей и 3D-навигацией.
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Двигателей пока заявлено два: «турботройка» 1.5 для Cooper C (156 л.с., 230 Нм) и двухлитровая «четверка» для Cooper S (204 л.с., 300 Нм). Тяга на передние колеса идет через «робот» DCT. С места до «сотни» младший хэтчбек разгоняется за 7,7 секунды, старший — за 6,6. Исполнений четыре: Essential, Classic, Favoured и JCW. Причем последний это не полноценный хот-хэтч, а стайлинг-пакет по типу M Sport у BMW. Таким машинам доступен глянцевый черный декор решетки радиатора, контрастная окраска крыши Chili Red и спортивные сиденья. В Германии цены на Cooper начинаются с 28 900 евро (2,8 млн р.). Выпускает хэтчбеки английский завод в Оксфорде, тогда как электрический Cooper собирают на совместном предприятии BMW Group и Great Wall Motor в китайской провинции Цзянсу.