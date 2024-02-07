Новый MINI Cooper вышел в версии с ДВС

Построен такой хэтчбек на платформе предшественника, хотя и имеет современный дизайн. Модель предложат с двумя турбомоторами на выбор — трехцилиндровым 1.4 либо «четверкой» 2.0, в сочетании с «роботом» DCT и передним приводом. Для хэтчбека заявлены голосовой помощник, 12 ультразвуковых сенсоров, переключатель режимов MINI Experience и 3D-навигация.

В отличие от электрического MINI Cooper, построенного на новой платформе, топливный хэтчбек использует наследие предшественника, то есть «тележку» UKL1. Разница между машинами видна невооруженным глазом, хотя дизайн у них, в общем-то, одинаковый. То же самое касается салона. Несмотря на то что и там, и там имеется OLED-«тарелка» диаметром 240 миллиметров, в мелочах интерьеры «зеленого» и не очень «Купера» всё же отличаются. Например, у хэтчбека с ДВС иначе сделаны дверные карты, центральная консоль и тоннель.

Отдельной «приборки» у нового MINI Cooper нет — информация о поездке теперь отображается в верхней части центрального дисплея. Работает мультимедиа на MINI Operating System 9 и оснащена виртуальным помощником MINI Intelligent Personal Assistant с аватаром в виде английского бульдога по кличке Спайк. Через функцию MINI Digital Key Plus хэтчбек можно разблокировать смартфоном. А ещё для него опционально предложен переключатель режимов MINI Experience со световой проекцией на переднюю панель (на фото ниже). Также Cooper оборудован системой безопасного открытия дверей и 3D-навигацией.

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