Представлен новый Volkswagen ID.7 S

Немецкий автопроизводитель представил новый электромобиль Volkswagen ID.7 S. Новинка будет производиться совместным предприятием SAIC-VW. В компании отмечают, что планируют вывести электромобиль на китайский рынок в ближайшее время.

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Представленный ID.7 S является частью китайской линейки ID.7 вместе с ID.7 Vizzion, производимой в сотрудничестве с FAW. Хотя обе модели имеют схожие размеры, ID.7 S может похвастаться другой силовой установкой и дизайном.

Наиболее очевидным визуальным отличием между ID.7 S и ID.7 Vizzion является обновленная передняя часть. Новая модель имеет пару характерных фар, расположенных над светодиодной полосой. Для сравнения, ID.7 от FAW-VW отличается светодиодную панель, расположенную над фарами.

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По данным SAIC VW, электромобиль для китайского рынка имеет длину 5026 мм, ширину 1864 мм и высоту 1537 мм, а колесная база составляет 2966 мм. Таким образом, новинка немного длиннее ID.7 Vizzion, который имеет 4956 мм в длину.