Renault Duster нового поколения: интерьер и технические характеристики

Одними из первых свежий кроссовер получат жители Турции, там продажи стартуют во втором квартале.

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Под румынским брендом Dacia кросс Duster третьего поколения на платформе CMF-B дебютировал в конце ноября прошлого года, а в начале декабря раскрыли облик модели под маркой Renault. Теперь же рассекречен и интерьер непосредственно реношного SUV, вдобавок появились подробности о технике. Напомним, предназначенный для Европы Dacia Duster делают в Румынии, а вот основной производственной площадкой для Renault Duster станет турецкий завод. Кстати, в Турции предыдущий кроссовер представлен под маркой Dacia, новый же там будут продавать уже как Рено.

Внутри Renault Duster почти дословно повторил румынского брата, не считая, конечно, эмблемы на руле: оставили даже ставшие фирменными для Dacia «игреки». Дорогим комплектациям положены 7-дюймовая виртуальная приборка и мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,1 дюйма, который возвышается над передней панелью. Сам планшет и центральная консоль развернуты к водителю. Изображений салона версий попроще еще нет, впрочем, как и модель Dacia, базовый турецкий Renault Duster наверняка будет иметь аналоговые приборы и простенькую магнитолу.

Что же касается дизайна экстерьера, то кроссовер Рено отличился оформлением передней части: у него иная радиаторная решетка, на которой вместо привычного ромба красуется крупная надпись с названием бренда. По габаритам машины, вероятно, совпадают: длина «третьего» Dacia Duster равна 4343 мм, колесная база – 2657 мм.

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Техника такая же, как у кросса Dacia. В Турции новый Renault Duster предложат с трехцилиндровым двигателем 1.0 TCe LPG (100 л.с.), который работает на бензине и пропане. Также можно будет приобрести «мягкогибридный» кроссовер с бензиновой турботройкой 1.2 TCe (130 л.с.) и 48-вольтовым стартер-генератором, причем только для этой модификации предусмотрен полный привод. А на вершине гаммы – гибрид E-Tech с установкой, включающей четырехцилиндровый мотор 1.6 и электродвигатель, совокупная отдача такого Дастера – 140 л.с. Дизели для турецкого SUV не заявлены – как и для европейской версии.