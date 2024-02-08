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Внедорожник на базе Nissan Terra на российский рынок выйдет под именем Oting Паладин

Продажи этой модели китайской марки стартуют в текущем месяце. Позже в 2024 году местную линейку пополнят ещё два автомобиля Oting.

Внедорожник на базе Nissan Terra на российский рынок выйдет под именем Oting Паладин
© Колеса.ру

Марка Oting принадлежит компании Sinomach Automobile, которая является «дочкой» китайского концерна Sinomach (его основное направление – производство промышленного оборудования). Как Kolesa.ru сообщал ранее, Россия станет первым экспортным рынком для дочерней фирмы, которая сейчас занимается импортом в Китай автомобилей мировых марок. Стоит отметить, что своих пассажирских моделей у Sinomach нет: обещанная РФ «новинка» на самом деле представляет собой переработанный Nissan Terra, который выпускается Zhengzhou Nissan (это совместное предприятие Ниссана и Dongfeng).

Колеса.ру

В Поднебесной этот внедорожник продают под именем Dongfeng Paladin, в РФ его изначально анонсировали под названием Oting Paladin, однако теперь «местную» модель решили переименовать – внедорожник получил наименование Паладин, написанное кириллицей. Известно, что компания уже зарегистрировала соответствующий товарный знак.

Колеса.ру

Напомним, местная презентация рамного внедорожника прошла в конце ноября прошлого года. На российском рынке Oting Паладин будет предложен с бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой, которую выпускает СП Shenyang Aerospace Mitsubishi. Мощность этого двигателя составляет 228 л.с., а максимальный крутящий момент – 360 Нм. Он работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом фирмы ZF.

Колеса.ру

У базового исполнения внедорожника Oting в РФ будет задний привод, тогда как у остальных версий полноприводная система (part-time с жёстким подключением передней оси), с блокировкой заднего дифференциала. Кстати, корреспондент Kolesa.ru уже успел провести с Паладином личную встречу и испытать его в деле.

Колеса.ру

Внедорожник китайской марки по габаритам сопоставим с Mitsubishi Pajero Sport и Haval H9: длина модели Oting составляет 4882 мм, а расстояние между осями равно 2850 мм. Его дорожный просвет по паспорту – 215 мм. На российском рынке внедорожник предложат с салоном, рассчитанным только на пятерых седоков.

Подробности об оснащении модели, а также её ценах появятся позже. Пока что известно, что Oting Паладин в зависимости от комплектации получит информационно-развлекательную систему с вертикальным сенсорным экраном на передней панели, цифровой щиток приборов, а также адаптивный круиз-контроль, комплекс камер кругового обзора и набор электронных водительских ассистентов.

Колеса.ру

Oting Паладин появится в продаже на российском рынке в текущем месяце. Также на февраль намечено открытие первых двадцати дилерских центров марки в РФ. В компании ожидают, что к концу этого года их количество достигнет шестидесяти. А за 2025-й в Sinomach Automobile намерены открыть ещё тридцать дилерских центров Oting.

В компании отметили, что на 2024 год запланирована премьера ещё двух новых моделей, которые пополнят местную линейку марки Oting. Подробности появятся позже.

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