KIA занимается подготовкой революционных обновлений для K8

Новые детали о модернизированной KIA K8 были раскрыты коллегами из WoopaTV. Опубликованные изображения выявляют смелый дизайнерский курс, особенно для передней части, что напоминает недавние обновления в Sorento и ожидаемый K4. KIA стремится усилить свои продажи с помощью K8, нацеливаясь на соперничество с Hyundai Grandeur. Шпионские фото, сделанные на парковке в Южной Корее, показывают, что несмотря на маскировку, можно ожидать дерзких изменений в дизайне K8, особенно в передней части, которая была предметом критики. Нововведения не ограничиваются только фарами и задними огнями, предвещая комплексное обновление модели, пишет 32CARS.RU.

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В плане силовых установок предвидится деликатная оптимизация, с акцентом на повышение эффективности и увеличение дальности пробега гибридной модели HEV, чтобы удержать премиальный седан на плаву в конкурентной борьбе. Интерьер K8, вдохновленный последним Sorento, будет оснащен парой изогнутых экранов, рулевым колесом в стиле EV9 и последними разработками в области безопасности и технологий. Эти обновления нацелены на улучшение водительского опыта, соответствуя современным требованиям к технологичности и комфорту.