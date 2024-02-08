KIA занимается подготовкой революционных обновлений для K8
Новые детали о модернизированной KIA K8 были раскрыты коллегами из WoopaTV. Опубликованные изображения выявляют смелый дизайнерский курс, особенно для передней части, что напоминает недавние обновления в Sorento и ожидаемый K4. KIA стремится усилить свои продажи с помощью K8, нацеливаясь на соперничество с Hyundai Grandeur. Шпионские фото, сделанные на парковке в Южной Корее, показывают, что несмотря на маскировку, можно ожидать дерзких изменений в дизайне K8, особенно в передней части, которая была предметом критики. Нововведения не ограничиваются только фарами и задними огнями, предвещая комплексное обновление модели, пишет 32CARS.RU.
В плане силовых установок предвидится деликатная оптимизация, с акцентом на повышение эффективности и увеличение дальности пробега гибридной модели HEV, чтобы удержать премиальный седан на плаву в конкурентной борьбе. Интерьер K8, вдохновленный последним Sorento, будет оснащен парой изогнутых экранов, рулевым колесом в стиле EV9 и последними разработками в области безопасности и технологий. Эти обновления нацелены на улучшение водительского опыта, соответствуя современным требованиям к технологичности и комфорту.
Премьера обновленной KIA K8 в Южной Корее запланирована на лето 2024 года, что означает, что европейские и американские версии появятся на рынке к концу того же года. Обновление KIA K8 является частью амбициозных планов компании по отвоеванию рынка у Hyundai Grandeur. С его дерзким дизайном, обновленной силовой установкой и инновационным интерьером, седан настроен на переосмысление привычных стандартов в своем классе.