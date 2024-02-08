Компания BYD готовит прорыв с обновлением системы NOA

BYD объявила о значимом обновлении в области систем умного вождения, которое ожидается в марте. Это обновление знаменует значительное усиление в развитии технологий помощи водителю (ADAS) компании, повышая эффективность Навигации с Автопилотом (NOA), известной в компании как Система Помощи в Городской Навигации (UNA), в различных городских условиях по всей стране. Реализация этого обновления, запланированного на 30 марта, отмечает новый этап в развитии ADAS у BYD, ставя его в один ряд с ключевыми конкурентами, такими как Xpeng с их системой XNGP и Tesla, которые также активно совершенствуют свои системы умного вождения.

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Ожидается, что обновление UNA будет впервые запущено с моделью N7, расширяясь затем на остальной автопарк компании, насчитывающий более двадцати моделей. UNA сначала появится в крупных городских агломерациях, включая Шэньчжэнь, где стартует первичная интеграция системы. С начала года BYD активизировала поиск специалистов для своего отдела интеллектуального вождения, открыв ряд вакансий для инженеров и управленческих кадров в этой сфере, пишет SPEEDME.RU. Работа над системой UNA была начата в первой половине 2023 года, отражая стремление индустрии к внедрению городского NOA.