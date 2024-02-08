В Китае предлагают спецусловия при покупке Tesla Model 3

Tesla China инициирует привлекательные предложения для владельцев Model 3, включая бесплатный доступ к функциям расширенного автопилота на 30 дней, скидки на оборудование для зимы и возможность бесплатного использования суперзарядных станций. Эти акции охватывают предоставление временного доступа к полному автопилоту (FSD)/EAP, безвозмездную зарядку на станциях Supercharger, испытание EAP на месяц для миллиона пользователей и выгодные цены на комплекты для холодного климата. Доступ к EAP предназначен для машин, полученных до 7 февраля, не оборудованных EAP/FSD, однако совместимых с этой функцией. Подходящие владельцы будут проинформированы о начале испытательного периода, пишет SPEEDME.RU.

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Tesla также предлагает улучшения для зимнего комфорта, в том числе подогрев задних сидений за 2000 юаней, доступный через обновление по воздуху с 7 по 16 февраля. Автомобили Model 3 Standard Range Plus, выпущенные с января по ноябрь 2021 года, могут устанавливать «пакет для холодной погоды», в то время как машины, доставленные до ноября 2021, имеют право на активацию подогрева задних сидений.