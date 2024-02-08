Великобритания запретила рекламу BMW и MG о «нулевых выбросах»
Власти по регулированию рекламы в Великобритании наложили запрет на рекламные объявления BMW и MG, в которых утверждалось, что их электромобили являются полностью безвредными для окружающей среды, не выделяя при этом никаких вредных веществ. BMW публиковала в Google рекламу в прошлом августе, где говорилось о «Автомобилях без выбросов — Скачайте брошюру сегодня», а MG выступила с аналогичным заявлением «Без выбросов» для своих электромобилей в тот же период, пишет SPEEDME.RU.
Орган по рекламным стандартам (ASA) призвал вопрос к обеим компаниям из-за заблуждающего представления об экологическом влиянии данных автомобилей. Эти решения следуют за предыдущими мерами в отношении Kia и Mercedes, которые были обвинены в публикации рекламы, создающей ложные ожидания относительно максимального пробега их электромобилей, несмотря на рекомендации производителей заряжать аккумуляторы только до 80% их полной емкости.