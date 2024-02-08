Великобритания запретила рекламу BMW и MG о «нулевых выбросах»

Власти по регулированию рекламы в Великобритании наложили запрет на рекламные объявления BMW и MG, в которых утверждалось, что их электромобили являются полностью безвредными для окружающей среды, не выделяя при этом никаких вредных веществ. BMW публиковала в Google рекламу в прошлом августе, где говорилось о «Автомобилях без выбросов — Скачайте брошюру сегодня», а MG выступила с аналогичным заявлением «Без выбросов» для своих электромобилей в тот же период, пишет SPEEDME.RU.