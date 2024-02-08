На авторынке наблюдаются новые тенденции в сторону гибридов
Автомобильный рынок испытывает заметный перевес в сторону гибридных моделей, что отражается на продолжительности ожидания таких автомобилей, иногда доходящей до 20 месяцев. Это явление становится всё более заметным на примере таких моделей, как новый Carnival Hybrid. В то время как многие электромобили доступны для немедленной покупки, спрос на гибриды создает значительные задержки в доставке, пишет издание SPEEDME.RU.
В Южной Корее, например, покупателям приходится ждать до года для получения таких моделей, как Kia Carnival Hybrid и Hyundai Avante Hybrid (известный в других странах как Elantra), при заказе у дилера. Время ожидания для высшей комплектации Carnival Hybrid, Gravity, может достигать 20 месяцев, что значительно превышает сроки поставки стандартных моделей с ДВС, готовых к доставке всего за четыре месяца.
Для других гибридных автомобилей, в том числе Hyundai Sonata Hybrid и Santa Fe Hybrid, а также Kia Sorento Hybrid, сроки доставки составляют около восьми месяцев — на шесть месяцев дольше, чем для аналогичных моделей с ДВС, которые могут быть отгружены примерно через два месяца после заказа.