Эксперты назвали наиболее частый страховой случай этой зимы

В текущий зимний период падение снега с крыш домов на припаркованные рядом машины – самый частый страховой случай в России. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования страхового провайдера Simble.

Как уточняется, доля тех, кто столкнулся с такой ситуацией, составила 65%. Водители указали, что даже незначительные объемы снега серьезно деформируют крышу транспортного средства, капот или багажник.

В компании назвали снег «самым частым триггером» для страховых автомобильных случаев. Там обратили внимание на то, что очень многие паркуют машины под крышами домов. В связи с перепадом температур снег становится очень тяжелым, поэтому на машине при его падении может образоваться вмятина.

Второй по значимости риск для водителей (28% опрошенных) — мелкие ДТП. Речь идет о ситуациях, когда припаркованный автомобиль царапают или наносят ему другие небольшие повреждения.

Доля тех, кто пожаловался на угоны и воровство деталей, составила лишь 5% и 2% соответственно, говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 25 тысяч пользователей-водителей.