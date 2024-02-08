Эксперты назвали наиболее частый страховой случай этой зимы
В текущий зимний период падение снега с крыш домов на припаркованные рядом машины – самый частый страховой случай в России. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования страхового провайдера Simble.
Как уточняется, доля тех, кто столкнулся с такой ситуацией, составила 65%. Водители указали, что даже незначительные объемы снега серьезно деформируют крышу транспортного средства, капот или багажник.
В компании назвали снег «самым частым триггером» для страховых автомобильных случаев. Там обратили внимание на то, что очень многие паркуют машины под крышами домов. В связи с перепадом температур снег становится очень тяжелым, поэтому на машине при его падении может образоваться вмятина.
Второй по значимости риск для водителей (28% опрошенных) — мелкие ДТП. Речь идет о ситуациях, когда припаркованный автомобиль царапают или наносят ему другие небольшие повреждения.
Доля тех, кто пожаловался на угоны и воровство деталей, составила лишь 5% и 2% соответственно, говорится в исследовании.
В опросе приняли участие 25 тысяч пользователей-водителей.
Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента ЦБ Илью Смирнова сообщило об отсутствии у регулятора планов изменять в ближайшее время границы тарифного коридора в ОСАГО. При этом, как отмечалось, в Банке России не исключают возможности точечной корректировки региональных коэффициентов.