ЦБ: Российские автозаводы решили сократить производство из-за снижения спроса
Российские автопроизводители снижают объемы производства относительно осенних значений на фоне сокращения спроса, следует из доклада Центробанка о региональной политике.
Так, в четвертом квартале 2023 года загрузка мощностей автоконцернов в регионах, где распологаются их крупнейшие заводы, снизилась впервые за полтора года. Речь идет о Самарской, Ульяновской и Нижегородской областях.
"В декабре снизившийся спрос стал одним из факторов сокращения (с поправкой на сезонность) объема продаж автотранспорта волговятских производителей как в легковом, так и в коммерческом сегментах", - говорится в докладе.
По данным "Автостата", средняя цена нового автомобиля в России в 2023 году составила 2,96 млн рублей (+24% к 2022 году).