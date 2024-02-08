Tesla Cybertruck сломался во время испытаний по бездорожью King of the Hammers

Во время тестирования Cybertruck на мероприятии King of the Hammers, известном своими гонками по бездорожью в Калифорнии, тюнинговая компания Unplugged Performance, специализирующаяся на доработках автомобилей Tesla, столкнулась с непредвиденной проблемой. Водитель Крейг Кокер сообщил, что у электропикапа отломился болт на рулевой тяге задней подвески, что привело к потере управления — рулевое колесо не сохраняло прямое положение при движении вперед, не оставив Кокеру другого выбора, кроме как двигаться задом - 10 километров по бездорожью в течение часа.

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По информации Центральной Службы Новостей, фотографии, опубликованные в соцсетях, показывают, как Cybertruck застрял в песке, а его заднее колесо смещено под неестественным углом. Попытки починить автомобиль на месте и использование буксировочного ремня для фиксации подвески не принесли успеха. Ирония ситуации усиливалась наличием на автомобиле наклейки «Invincible» от Unplugged Performance, символизирующей непобедимость модификаций.

Пока неясно, связан ли инцидент с качеством самого автомобиля или это следствие изменений, выполненных тюнинг-гаражом. Указанный Cybertruck был оснащен модифицированными крыльями, прототипом стабилизатора поперечной устойчивости от Unplugged Performance, колесами с бедлоками и вездеходными шинами Yokohama Geolander 35 дюймов. Иные модификации подвески не упоминаются.

Кокер уверен, что проблема будет тщательно изучена в ближайшее время, подчеркивая, что поломка одного болта — это мелочь, не способная помешать дальнейшим тестам модифицированных деталей. Он отметил, что поломки в районе Джонсон-Вэлли OHV, известном своей сложностью, не редкость.

До инцидента Cybertruck успешно справлялся с песком, грязью и камнями, как подтверждается видеоматериалами его движения по крутым подъемам и песчаным дюнам. Другой владелец авто, присутствовавший на мероприятии, не сообщал о проблемах со своим автомобилем.