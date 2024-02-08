Портал 74.ru рассказал о честных скидках на иномарки от дилеров в феврале

Портал 74.ru изучил предложения дилеров в феврале, которые стараются активно избавиться от запасов 2023 года, стимулируя спрос различными маркетинговыми программами.

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Отмечается, что в настоящее время покупатель действительно может выгадать, в то время как январский "ценопад" после традиционного повышения стоимости в начале каждого года был, скорее, возвратом к ценам декабря.

Так, например, Omoda C5 в базовой версии со скидкой 240 000 рублей стоит теперь столько, сколько год назад - 2,44 млн рублей. Другие версии можно купить со скидкой от 140 до 190 тысяч рублей. Аналогичная история с седаном Omoda C5: стоимость за машину 2023 года выпуска стартует от 2,15 млн рублей, что также соответствует предложению годичной давности.

Также скидки предлагает Chery: в зависимости от модели она может составить также до 240 тысяч рублей. Jetour Dashing можно купить с выгодой до 300 тысяч рублей, что делает кроссовер, по мнению портала, лучшим предложением в сегменте.

Haval также предлагает машины по сниженной цене. До 300 тысяч рублей скидывают на Haval F7, 200 тысяч рублей - дисконт на Haval M6, на 100 тысяч рублей можно купить бестселлер Haval Jolion, который в скором времени доберётся до дилеров в обновлённом виде и по более высокой цене.

Скидка на автомобили Changan составляет 100-200 тысяч рублей, причём предложение действует и для самой доступной иномарки в РФ - седана Alsvin, прямого конкурента Lada Vesta.

Дилеры Geely вынуждены распродавать Atlas первого поколения в ожидании поставок новой генерации модели, но скидки при этом не очень большие на фоне вышеописанных предложений - от 80 до 150 тысяч рублей. Дисконт на Geely Coolray составляет 65-155 тысяч рублей.

На 270 тысяч рублей "подешевел" Kaiyi K5 сборки "Автотора", на 200 тысяч рублей дешевле предлагают "Москвич 6", 100-200 тысяч рублей - на кроссовер "Москвич 3".