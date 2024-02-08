В России задумались об ужесточении требований к автодомам

Продающиеся в России кемперы (автодома) несут значительную, не предусмотренную изготовителем транспортных средств нагрузку, влияющую на безопасность дорожного движения. Данный сегмент рынка нуждается в дополнительном регулировании, заявил начальник отдела государственного надзора и контроля Управления метрологии Росстандарта Карен Тадевосян.

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Вопрос кемперов был поднят в ходе заседания Межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции машиностроения и транспортных средств.

Выступая с докладом, ответсек рабочей группы Карен Тадевосян обратил внимание на то, что автодома не прошли оценку соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных средств».

При этом, по его словам, они «несут значительную, не предусмотренную изготовителем транспортных средств нагрузку от 0,5 до 2,5 тонн» и в них находится несертифицированное оборудование, в том числе светотехника и остекление.

В случае попадания в дорожно-транспортное происшествие такие автодома могут значительным образом ухудшить его последствия, считает начальник отдела государственного надзора и контроля Управления метрологии Росстандарта.

В итоге комиссия пришла к выводу, что необходимо дополнительное регулирование оборота кемперов, в том числе было предложено разработать национальный стандарт на такие мобильные дома.

Ранее Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга провела опрос среди производителей автодомов и прицепов и выяснила, что спрос на них стабильно растет. Так, очередь на заказ автодома или прицепа в некоторых организациях выстроилась на год вперед. В некоторых компаниях открыта запись только на сентябрь 2024 года, отмечает РИА Новости.