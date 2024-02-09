Автоэксперт Осетров: российский рынок пересыщен китайскими автомобилями

Российский авторынок уже до предела насыщен китайскими автомобилями, и в дальнейшем будет проходить его балансировка по маркам и моделям. Об этом рассказал вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров в ходе организованного "Ридусом" круглого стола на тему "Когда подешевеют китайские автомобили?" "Весь 2022-2023 год завозили на рынок новые китайские модели. И было непонятно, как их обслуживать, как они поведут себя на рынке. В этом году, я думаю, будут пользоваться спросом уже понятные рынку модели, а от тех, что не пошли и плохо продаются, будут просто отказываться", - сказал Осетров. По его мнению, снижения цен на китайские авто не предвидится. Производители на это пойдут вряд ли, а для российских автодилеров закупочная стоимость машин не сильно отличается от их конечной цены для потребителя. Согласно исследованию, проведенному "Авто.ру Бизнес", главное преимущество современных китайских автомобилей по сравнению с их конкурентами заключается в богатом оснащении. Так, самым "щедрым" на основные опции китайским кроссовером оказался Haval Jolion в комплектации Premium, а самым "бедным" - Chery Tiggo 4 Pro в исполнении Travel. У них насчитывается 67 и 51 основная опция соответственно. Отмечается, что кроссоверы из КНР занимают 24% российского рынка. При этом доля китайских машин на рынке РФ составляет 61%.