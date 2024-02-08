В Lamborghini обещают революционные характеристики у будущих электрокаров

В период активного перехода автомобильной отрасли к электрификации, Lamborghini объявляет о своих амбициозных целях в сфере электромобильного производства. Генеральный директор компании, Стефан Винкельманн, в недавнем интервью поделился планами о разработке электрических версий Lamborghini, которые обещают превзойти по производительности их бензиновые аналоги, сохраняя при этом исконную страсть и эмоции, присущие бренду, пишет 32CARS.RU.

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Винкельманн подчеркнул, что Lamborghini стремится к достижению мощности в один мегаватт (1341 л.с.), но при этом особое внимание уделяется ощущениям за рулём, а не только техническим характеристикам. Перевод этого уникального опыта водителя в сегмент электромобилей является сложной задачей, особенно учитывая увеличенный вес электрических моделей. Для сохранения характерных эмоций марки планируется использовать инновационные программные и технологические решения.

Первым шагом в электрическое будущее Lamborghini станет выпуск полностью электрического GT 2+2 на основе концепта Lanzador в 2028 году, предложив запас хода в 480 км и комфорт для задних пассажиров. За этой моделью последует электрический внедорожник в 2029 году, в то время как суперкары бренда последними перейдут на электротягу.