Ford создаст платформу для дешевых электрокаров, чтобы соперничать с Tesla

С ее помощью автогигант надеется составить конкуренцию как Tesla, так и множеству китайских электромобилей, ассортимент которых быстро растет и вызывает опасения на западе. Над архитектурой уже два года работает отдельное подразделение, сказал генеральный директор Ford Джим Фарли. Новое поколение «зеленых» машин, построенных на ней, может появиться в 2026 году.

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Главная цель команды, работающей над новой платформой, — сделать ее дешевой. По словам Фарли, владельцы электрокаров редко пересаживаются обратно на топливные машины, но порог вхождения в сегмент многие не преодолевают из-за дороговизны «зеленых» автомобилей.

Кроме этого, Ford обеспокоен убыточностью актуальных электрических моделей. Так, кроссовер Mustang Mach-E стоит почти на восемь тысяч долларов (724 тысячи рублей) дороже самой дешевой Tesla — Model 3 — и прибыли не приносит. Напротив, в 2023 году компания потеряла на электрокарах 4,7 миллиарда долларов, пишет Motor1.

Еще один аспект новой архитектуры, который раскрыл Фарли, — ее возможность вместить большое количество сервисов и «софта». Речь, вероятно, идет о сервисах по подписке — к примеру, автопилоте Ford BlueCruise, позволяющем убирать руки с руля. За него Ford берет 75 долларов в месяц (6,9 тысячи рублей). Несмотря на множество противников подписок, интерес к ним растет, как и доходы, отмечают топ-менеджеры Ford.