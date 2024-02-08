Европу оставят без спорткаров Toyota GR86 и Subaru BRZ

Модели Toyota GR86 и Subaru BRZ уже в ближайшее время станут недоступны для заказа на европейском рынке в связи с принятием нового закона об «Общих правилах безопасности 2» (GSR2). В разговоре с Motor1.com обе компании подтвердили, что GR86 и BRZ снимут с продажи в течение 2024 года. Модернизировать автомобили, чтобы они соответствовали новым требованиям безопасности, автопроизводители не планируют.

© Мотор.ру

Новые требования к безопасности машин вступают в силу 6 июля 2024 года. GSR2 представляет собой свод более чем 100 требований к транспортным средствам разных категорий, в том числе наличие различных систем безопасности. Если автомобиль не оснащен тем или иным ассистентом из списка, то его нельзя будет реализовывать на территории ЕС и Великобритании.

Так что уже с июля Toyota и Subaru не смогут не только принимать заказы на GR86 и BRZ, но и продавать оставшиеся запасы машин. Стандарт GSR2 мог обвернутся проблемами и для Alpine A110, так как эта модель тоже ему не соответствует, но в случае с ней действует двухлетнее исключение из правил, которое позволяет Alpine продавать не более 1,5 тысячи экземпляров A110 в год. А вот другой спортивный автомобиль, Mazda MX-5, останется на европейском рынке и после 2024 года без всяких ограничений, пишет Motor1.com.