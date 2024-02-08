Депутат Госдумы предложил запретить вождение в AR-очках

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил запретить водить авто в очках дополненной реальности (AR). Как сообщает «Парламентская газета», политик считает, что управление машиной в новом гаджете от Apple может быть опасным для самого автомобилиста и других участников дорожного движения.

Напомним, что в очках Apple Vision Pro окружающее пространство не исчезает — оно транслируется на экран и дополняется иконками приложений, анимированными персонажами и прочим. В результате в поле зрения оказываются как реальные, так и виртуальные объекты. Хамзаев отметил, что гаджет, как и любое другое техническое устройство, может иметь свои дефекты — в том числе отображать картинку с запозданием.

«Необходим полный запрет на использование таких устройств во время вождения. Здесь играть нельзя, потому что это всегда чьи-то жизни», — заявил парламентарий.

Он уточнил, что несмотря на стоимость Apple Vision Pro будут пользоваться популярностью в России, а значит следует заранее проработать запрет использования подобных гаджетов за рулем. Депутат уже направил свое предложение в МВД.