Перевозчики просят ослабить требования по локализации автомобилей такси

Участники рынка таксомоторных перевозок выступили за ослабление части норм законопроекта о локализации автомобилей в такси. С соответствующей инициативой они обратились к депутатам Госдумы, передает «Коммерсант».

Издание со ссылкой на источники пишет, что Общественный совет по развитию такси направил обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

В январе в первом чтении Госдумой был одобрен законопроект, в котором прописано право регионов вводить требования к уровню локализации автомобилей в такси.

«Показатель локализации должен измеряться в баллах для операций и компонентов аналогично нормам о допуске к госзакупкам. Требования не должны касаться уже используемых в такси машин», — отмечает газета.

Авторы уверены, что благодаря принятию законопроекта для российских производителей автомобилей будет создан дополнительный рынок сбыта объемом около 100 тыс. автомобилей в год.

Однако в Общественном совете по развитию такси полагают, что документ в текущем виде сделает слишком узким выбор модельного ряда и повлечет за собой отказ значительной части водителей от работы в отрасли.

По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, в настоящее время таксопарки выбирают иномарки и имеют инфраструктуру для обслуживания таких автомобилей, запасы автозапчастей, материалов. Она считает, что пострадают в первую очередь самозанятые таксисты и небольшие таксопарки.