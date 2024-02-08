Перевозчики просят ослабить требования по локализации автомобилей такси
Участники рынка таксомоторных перевозок выступили за ослабление части норм законопроекта о локализации автомобилей в такси. С соответствующей инициативой они обратились к депутатам Госдумы, передает «Коммерсант».
Издание со ссылкой на источники пишет, что Общественный совет по развитию такси направил обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
В январе в первом чтении Госдумой был одобрен законопроект, в котором прописано право регионов вводить требования к уровню локализации автомобилей в такси.
«Показатель локализации должен измеряться в баллах для операций и компонентов аналогично нормам о допуске к госзакупкам. Требования не должны касаться уже используемых в такси машин», — отмечает газета.
Авторы уверены, что благодаря принятию законопроекта для российских производителей автомобилей будет создан дополнительный рынок сбыта объемом около 100 тыс. автомобилей в год.
Однако в Общественном совете по развитию такси полагают, что документ в текущем виде сделает слишком узким выбор модельного ряда и повлечет за собой отказ значительной части водителей от работы в отрасли.
По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, в настоящее время таксопарки выбирают иномарки и имеют инфраструктуру для обслуживания таких автомобилей, запасы автозапчастей, материалов. Она считает, что пострадают в первую очередь самозанятые таксисты и небольшие таксопарки.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ разработал новый порядок оформления документов при происшествии с участием легкового такси.