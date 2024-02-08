Mitsubishi анонсировала преемника модели Pajero

Японский производитель Mitsubishi готовит к выходу новую модель. Это будет преемник популярного Pajero.

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Преемником Mitsubishi Pajero может стать кроссовер, который войдет в премиальный сегмент. Производитель отказался выпускать модель на базе L200, поэтому она не получит раму. Кроме того, в компании не обещают широкую моторную гамму для преемника.

Кроссовер получит больше опций, что сделает его привлекательным в премиальном сегменте. По предварительным данным, модель будет оформлена в соответствии со стилистикой Range Rover. В качестве наиболее подходящей платформы выделяют архитектуру Outlander с гибридной силовой установкой. Речь идет о той версии автомобиля, которая пока не представлена в продаже. Это модернизированная платформа CMF-C/D.

Известно, что преемника Pajero не будут выпускать на производственной площадке в Японии. Сборочный процесс могут перенести в другую страну, где у компании уже есть собственный завод. Официальная презентация модели состоится не раньше 2027 года.

Компания Mitsubishi начала постепенно сокращать объемы продаж модели Pajero в 2019 году. Тогда для внутреннего рынка была разработана финальная серия Final Edition, которая предполагала ограниченный тираж.

Преемник Pajero будет выпускаться в условиях экономии средств. По этой причине в качестве основы решили использовать платформу Outlander. С финансовыми трудностями производитель столкнулся в 2016 году, когда большую часть акций компании приобрел Nissan. С того времени новинки в линейке бренда представляют собой слегка модернизированные версии моделей Nissan.