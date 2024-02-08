Ученые заявляют, что электромобили слишком тяжелы для автомагистралей
Для доказательства ученые провели краш-тесты Rivian R1T. Из представленных материалов видно, что из-за избыточного веса дорожные ограждения на трассах не способны удержать электромобиль в случае столкновения.
Дорожные ограждения предназначены в первую очередь для того, чтобы удержать транспорт в пределах трассы и не дать ему вылететь за ее пределы, например в поле, лес или обрыв. Так же такие конструкции позволяют замедлить автомобиль в случае потери управления. Поскольку количество электрокаров ежедневно увеличивается, ученые двух американских институтов объединили свои усилия для проверки сохранения целостности конструкции ограждений на дорогах при столкновении с электромобилями.
При испытаниях автомобиль Rivian R1T двигался со скоростью 100 км/ч и с легкостью проехал сквозь металлическое ограждение барьерного типа толщиной в 12 мм., практически не потеряв скорости, лишь получив небольшие повреждения лицевой части. Далее, через несколько метров, было установлено стандартное бетонное барьерное ограждение высотой 0,8 м. При ударе о него автомобиль его попросту перепрыгнул. Это доказывает, что при подобном ДТП электрокар не останется на трассе, а с легкостью улетит за ее пределы.
По словам ученых, такой конструкции достаточно чтобы остановить пикап Ford F-150 с двигателем внутреннего сгорания, вес которого составляет 1780 кг. Решение данной проблемы необходимо в срочном порядке, поскольку количество электрокаров увеличивается - завили ученые. После получения результатов данного испытания было объявлено о планировании дополнительных тестов. Как заявили в университете, им необходимо провести базовые сравнительные испытания электромобилей, чтобы выявить все потенциальные риски. Проводившие испытания ученые готовы поднять данный вопрос не только в своей стране, но и на мировом уровне. Не исключено что следующим шагом станет требования адаптации систем придорожных конструкций.
Стоит отметить, что Rivian R1T не самый тяжелый электромобиль. Например Hummer EV от GMC весит на полторы тонны больше испытываемого автомобиля, а его разгон до 100 км/ч занимает всего 3 секунды.