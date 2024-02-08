Ученые заявляют, что электромобили слишком тяжелы для автомагистралей

Для доказательства ученые провели краш-тесты Rivian R1T. Из представленных материалов видно, что из-за избыточного веса дорожные ограждения на трассах не способны удержать электромобиль в случае столкновения.

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Дорожные ограждения предназначены в первую очередь для того, чтобы удержать транспорт в пределах трассы и не дать ему вылететь за ее пределы, например в поле, лес или обрыв. Так же такие конструкции позволяют замедлить автомобиль в случае потери управления. Поскольку количество электрокаров ежедневно увеличивается, ученые двух американских институтов объединили свои усилия для проверки сохранения целостности конструкции ограждений на дорогах при столкновении с электромобилями.

При испытаниях автомобиль Rivian R1T двигался со скоростью 100 км/ч и с легкостью проехал сквозь металлическое ограждение барьерного типа толщиной в 12 мм., практически не потеряв скорости, лишь получив небольшие повреждения лицевой части. Далее, через несколько метров, было установлено стандартное бетонное барьерное ограждение высотой 0,8 м. При ударе о него автомобиль его попросту перепрыгнул. Это доказывает, что при подобном ДТП электрокар не останется на трассе, а с легкостью улетит за ее пределы.

По словам ученых, такой конструкции достаточно чтобы остановить пикап Ford F-150 с двигателем внутреннего сгорания, вес которого составляет 1780 кг. Решение данной проблемы необходимо в срочном порядке, поскольку количество электрокаров увеличивается - завили ученые. После получения результатов данного испытания было объявлено о планировании дополнительных тестов. Как заявили в университете, им необходимо провести базовые сравнительные испытания электромобилей, чтобы выявить все потенциальные риски. Проводившие испытания ученые готовы поднять данный вопрос не только в своей стране, но и на мировом уровне. Не исключено что следующим шагом станет требования адаптации систем придорожных конструкций.