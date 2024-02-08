Mini показал бензиновые варианты Cooper и Cooper S нового поколения

Прошло несколько месяцев с тех пор, как был представлен новый Mini Cooper в электрическом исполнении, а теперь были анонсированы варианты с двигателем внутреннего сгорания. Автомобиль будет продаваться в стандартных вариантах Cooper и Cooper S.

Обе версии на американском рынке оснащены 2,0-литровыми четырехцилиндровыми двигателями. Cooper S будет иметь мощность в 201 л.с. и 300 Нм крутящего момента, чего достаточно, чтобы разогнать автомобиль до 100 км/ч за 6,4 секунды. Характеристики версии Cooper пока не были опубликованы.

В Европе базовый Mini Cooper будет иметь трехцилиндровый двигатель мощностью 156 л.с. (115 кВт) и 230 Нм крутящего момента и может разгоняться до 100 км/ч за 7,7 секунды.

Carakoom

Визуально стандартные Cooper и Cooper S мало чем отличаются от нового Cooper EV. Самым очевидным изменением является установка двухъярусной передней решётки чуть большего размера. Те же фары оснащены круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями, а сзади расположены знакомые треугольные матричные задние фонари.

Британская компания оснастила новую модель радаром и 12 ультразвуковыми датчиками. Симпатичный хэтчбек включает в себя множество систем помощи водителю, функцию безопасного выхода, предупреждающую участников дорожного движения перед открытием двери, а также активную помощь в поддержании полосы движения с автоматическим контролем скорости и расстояния.

Carakoom

Владельцев также порадует наличие бортовой навигации с 3D-визуализацией и расширенным обзором. Также предлагается поддержка цифрового ключа через приложение для смартфона Mini.

В салоне тот же круглый OLED-дисплей, что и у Cooper EV, панорамная стеклянная крыша, беспроводная зарядка смартфона и двухцветная текстильная приборная панель.

Производство Cooper S начнется в марте, а базовой модели – в июле.