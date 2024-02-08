Ярославский моторный завод начал серийное производство нового двигателя

Ярославский моторный завод «Автодизель» начал серийное производство нового двигателя ЯМЗ-537. Как сообщает пресс-служба производителя, 6-цилиндровый дизель является дальнейшим развитием мотора ЯМЗ-536, который используется в «Уралах», самосвалах, тягачах и автопоездах.

По сравнению с предыдущей моделью у двигателя выросли рабочий объем (с 6,65 до 7,7 литра) и мощность (с 330 до 360 л.с.). Максимальный крутящий момент достигает 1500 Нм. Также в ЯМЗ-537 используется система подачи топлива аккумуляторного типа — ее компоненты производятся на Ярославском заводе дизельной аппаратуры. Сами моторы соответствуют нормам 5-го экологического класса благодаря системе избирательной каталитической нейтрализации (SCR).