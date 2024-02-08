Renault решила назвать новый кроссовер C-класса Symbioz

Компания Renault раскрыла название своего самого компактного кроссовера C-класса: Symbioz. Он дебютирует весной 2024 года.

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Название объяснили связью с философией Renault - автомобили для жизни. Симбиоз в переводе с французского (слово происходит от древнегреческого) означает жить вместе. Во-вторых, аналогичные по произношению и по смыслу слова есть во многих других языках мира, что является важной маркетинговой составляющей для глобальной модели.

Из технических подробностей известно немного: длина автомобиля - 4,41 метра, что делает Symbioz компактнее Renault Austral (можно купить в России). При этом, подчеркнули в компании, интерьер спроектирован так, чтобы удовлетворить потребности всей семьи благодаря вместительности и грузоподъёмности.

Также известно, что новый Renault Symbioz оснащён гибридной трансмиссией E-Tech на базе атмосферника 1.6 литра, состыкованного с трёхвальной КПП без синхронизаторов и сцепления. Официально объявлена мощность установки - 145 л.с.

Также анонсирована панорамная стеклянная крыша Solarbay нового поколения с функцией затемнения отдельных секций.