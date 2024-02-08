Озвучен список самых популярных автомобилей с пробегом в России

Список самых продаваемых подержанных автомобилей в январе 2024 года публикует «Автостат Инфо»: в нем есть отечественные модели Lada, корейские «бюджетники» Hyundai и Kia, а также Ford Focus и Toyota Corolla. А вот машин из КНР, которые доминируют на первичном рынке, нет. Всего за первый месяц этого года были совершены 381 700 сделок, и это на восемь процентов меньше, чем в январе прошлого года.

Аналитики отмечают, что пик продаж автомобилей с пробегом пришелся на август прошлого года, когда на вторичном рынке совершили 647 100 сделок. После этого продажи начали постепенно снижаться и к декабрю упали до 507 600 тысячи единиц.

Между тем, новые автомобили дорожают: средневзвешенная цена по итогам прошлого года увеличилась почти на четверть и составила 2,96 миллиона рублей. Если рассматривать период с 2019 года по 2023-й, то она выросла примерно вдвое.