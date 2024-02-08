На продажу выставлен уникальный рестомод Singer DLS на базе Porsche 911

Речь о купе Singer DLS с 4,0-литровым «оппозитником», кузовом из углепластика и винтажным салоном. В работе над машиной задействовали фирму Williams Advanced Engineering, которая даже провела специальное исследование Dynamics & Lightweighting Study, чтобы выяснить, до какого предела можно улучшить 964-й. Консультантом пригласили легендарного моториста Porsche Ханса Мецгера. Стоит такой рестомод как какой-нибудь гиперкар — больше 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

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Реставрационная мастерская DK Engineering из английского Чорливуда вновь решила всех удивить и выставила на продажу редчайший Porsche 911 reimagined by Singer. Это тот самый Dynamics & Lightweighting Study, в разработке которого приняли участие фирма Williams Advanced Engineering и легендарный моторист Porsche Ханс Мецгер. Объем работ тут просто невероятный: усилена силовая структура исходного 964, внешние панели заменены углепластиковыми, используется нестандартное остекление и оптика. К внешности приложил руку дизайнер-концептуалист Дэниел Саймон, экс-стилист Volkswagen Group и автор Lotus C-01.

DK Engineering

DK Engineering

DK Engineering

DK Engineering

В движение купе приводит «оппозитник» 4.0 мощностью около 500 лошадиных сил, созданный из «атмосферника» 1990 года. Он обзавёлся новой системой впуска с углепластиковыми элементами и динамическим наддувом с забором воздуха в задних боковых окнах, титановыми шатунами и новой системой впрыска с двойными форсунками, алюминиевыми корпусами дроссельных заслонок и выхлопной системой из инконеля и титана. Коробка передач — шестиступенчатая «механика» Hewland в магниевом корпусе. В круг стоят тормоза Brembo с моноблочными суппортами и углеродокерамическими тормозными дисками, а также настраиваемые амортизаторы EXE-TC.

DK Engineering

DK Engineering

DK Engineering

DK Engineering

Рестомод был передан нынешнему владельцу только в 2022 году. Отсюда небольшой пробег — 5900 километров, которые машина наездила по Италии и вокруг северного побережья Шотландии (так называемый маршрут North Coast 500). Оценили купе в 2 650 000 фунтов стерлингов — около 303 миллионов рублей. Притом здесь одних только опций на 370 тысяч долларов (33,5 млн р.), в том числе эксклюзивный цвет кузова Black Olive, который стоил 17 900 (1,6 млн р). Примерно в 80 тысяч долларов (7,2 млн р.) обошлась расширенная отделка углеволокном и в 70 тысяч (6,3 млн р.) — обивка салона кожей и особый декор.