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Дилеры начали выдавать россиянам гибридные Tank 500 Urban

Директор бренда "Авилон Tank" Александр Савельев рассказал "Российской газете" о том, что первые Tank 500 Urban уже были переданы российским покупателям.

Дилеры начали выдавать российским покупателям гибридные Tank 500 Urban
© Российская Газета

"Первые несколько гибридных внедорожников Tank 500 мы уже выдали клиентам на днях. Данной моделью многие интересуются - все благодаря техническому оснащению, эффектному внешнему виду, мощности и комфорту", - отметил он.

Напомним, Tank 500 Urban стоит 6 299 000 рублей.

Внедорожник получил гибридную установку на основе 2-литрового двигателя на 245 л.с. и 380 Нм. Он сочетается с 9-ступенчатым "автоматом", полным приводом и электродвигателем на 54 л.с. (268 Нм).

В автомобиле используется тяговый литиевый аккумулятор емкостью 1,75 кВт ч. С места до ста Tank 500 Urban разгоняется за 7,9 секунды и в комбинированном цикле расходует 8,5 литра на 100 километров - на три литра меньше, чем машина с V6. Трансмиссия с муфтой подключения передней оси, понижайкой и блокировками сохранена.

Также стоит отметить, что версия Urban семиместная. Установленный третий ряд вытеснил запаску из-под заднего свеса на распашную пятую дверь, из-за чего габаритная длина Tank выросла на 192 мм (до 5078 мм).

Ранее "РГ" сообщала, что начались продажи новой версии Tank 700, которая дешевле сразу на 2,9 млн рублей.

Автоновости
Александр Савельев