Дилеры начали выдавать российским покупателям гибридные Tank 500 Urban

Директор бренда "Авилон Tank" Александр Савельев рассказал "Российской газете" о том, что первые Tank 500 Urban уже были переданы российским покупателям.

"Первые несколько гибридных внедорожников Tank 500 мы уже выдали клиентам на днях. Данной моделью многие интересуются - все благодаря техническому оснащению, эффектному внешнему виду, мощности и комфорту", - отметил он.

Напомним, Tank 500 Urban стоит 6 299 000 рублей.

Внедорожник получил гибридную установку на основе 2-литрового двигателя на 245 л.с. и 380 Нм. Он сочетается с 9-ступенчатым "автоматом", полным приводом и электродвигателем на 54 л.с. (268 Нм).

В автомобиле используется тяговый литиевый аккумулятор емкостью 1,75 кВт ч. С места до ста Tank 500 Urban разгоняется за 7,9 секунды и в комбинированном цикле расходует 8,5 литра на 100 километров - на три литра меньше, чем машина с V6. Трансмиссия с муфтой подключения передней оси, понижайкой и блокировками сохранена.

Также стоит отметить, что версия Urban семиместная. Установленный третий ряд вытеснил запаску из-под заднего свеса на распашную пятую дверь, из-за чего габаритная длина Tank выросла на 192 мм (до 5078 мм).