Топ-менеджер рассказал, какие детали пришлось локализовать КамАЗу

Глава проекта «Аутсорсинг производства КамАЗа» Сергей Мандрик рассказал, что компании потребовалось вернуть на конвейер 135 видов комплектующих для K5, с которыми возникли проблемы из-за санкций. Об этом сообщают «Вести КамАЗа».

В числе комплектующих, которые нужно было локализовать — климатическая система, элементы обивки, термошумоизоляция, воздухозаборник, фильтры, сложные литые кронштейны, замки, заглушки и уплотнители. Мандрик подчеркнул, что у каждой детали были свои особенности.

Сначала завод рассматривал сотрудничество со 115-ю российскими предприятиями, но поставщиками стали только 24 из них. Потенциальным партнерам передавали 3D-модели изделий и приглашали на завод. Благодаря этому технологи и конструкторы «вживую увидели, как детали функционируют в составе автомобиля». После этого компания получила коммерческие предложения и отобрала подходящие.

В целом на локализацию комплектующих ушло около года. Некоторые поставщики осваивали технологии с нуля, подчеркнул Мандрик.

К примеру, раньше завод закупал в Германии смолонаполненную базальтовую вату — основу термошумоизоляционных матов для К5. Чтобы заместить поставки, КамАЗ начал проводить работы сразу с несколькими предприятиями. Сначала была найдена компания, которая добывает базальт, крошит его, плавит и растягивает в волокна. Затем потребовалось решить задачу с насыщением базальта специальной смолой с сохранением однородной структуры. В итоге был получен новый для российского рынка материал.