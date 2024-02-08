Единственный в мире мотоцикл с 48-цилиндровым двигателем продадут в Великобритании через аукцион Bonhams. Мотоцикл называется Whitelock Tinker Toy и он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. За уникальное транспортное средство хотят выручить от 40 000 до 60 000 фунтов стерлингов.

Мотоцикл построили британец Саймон Уйтлок. Мужчина всю свою жизнь увлекался постройкой необычных двигателей для мотоциклов. При создании мотоцикла было использовано 16 трехцилиндровых двигателей Kawasaki KH250, которые объединили в шесть блоков по восемь цилиндров в каждом. Общий рабочий объем составного мотора составил 4,2 литра. Для запуска двигателя установили отдельный 125-кубовый стартер.