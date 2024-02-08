В Великобритании решили продать мотоцикл-монстр с 48-цилиндровым мотором
Единственный в мире мотоцикл с 48-цилиндровым двигателем продадут в Великобритании через аукцион Bonhams. Мотоцикл называется Whitelock Tinker Toy и он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. За уникальное транспортное средство хотят выручить от 40 000 до 60 000 фунтов стерлингов.
Мотоцикл построили британец Саймон Уйтлок. Мужчина всю свою жизнь увлекался постройкой необычных двигателей для мотоциклов. При создании мотоцикла было использовано 16 трехцилиндровых двигателей Kawasaki KH250, которые объединили в шесть блоков по восемь цилиндров в каждом. Общий рабочий объем составного мотора составил 4,2 литра. Для запуска двигателя установили отдельный 125-кубовый стартер.
Сначала Саймон Уайтлок построил двигатель, а затем уже вокруг него создал раму, стальную конструкцию и установил топливный бак. Передняя часть вместе с вилкой была взята от мотоцикла Honda GoldWing. Мотоцикл-монстр способен заводиться и передвигаться, но ездить на нем неудобно из-за длинного и широкого мотора. Мощность двигателя не сообщается, но у мотоцикла есть разрешения для езды по дорогам общего пользования.