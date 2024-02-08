Ford уволит 3500 сотрудников

Ford принял решение уволить 3500 человек в связи с прекращением выпуска Focus
Компания Ford будет вынуждена сократить количество сотрудников завода в Саарлуисе, Германия. В этом году завершается производство легендарной модели Focus, поэтому под угрозой сокращения находятся 3500 человек.
По данным Automotive News, профсоюз IG Metall заявил, что после 2025 года сохранится около тысячи рабочих мест и что принудительных сокращений не будет, по крайней мере, до 2032 года.
В профсоюзе отметили, что работодатель предлагает компенсационные выплаты, однако договориться до компромиссного решения пока не удаётся:
"Нам не удалось добиться оптимального результата (от переговоров - прим.), поэтому мы выбрали следующий вариант: сделать сокращение рабочих мест максимально дорогим для Ford", - цитирует агентство регионального менеджера IG Metall.
Судьба завода в Саарлуисе решалась в октябре, когда появились слухи о его покупке одной из китайских компаний, в числе кандидатов назывались Chery и BYD. Судя по всему, ни к какому результату переговоры не привели. Позднее стало известно, что BYD запускает производственные мощности в Венгрии.
В Саарлуисе Ford выпускает автомобили более 50 лет. С конвейера завода сходили Escort, Orion, C-Max, Kuga и Fiesta, теперь остался только Focus. Отказ от "Фокуса" - результат стремления соответствовать тенденциями и грядущим запретам авто с ДВС в Европе с 20235 гола - все переключаются на электрокары. Свои "электрички" Ford планирует выпускать в Испании.