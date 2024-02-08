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Ford принял решение уволить 3500 человек в связи с прекращением выпуска Focus

Компания Ford будет вынуждена сократить количество сотрудников завода в Саарлуисе, Германия. В этом году завершается производство легендарной модели Focus, поэтому под угрозой сокращения находятся 3500 человек.

Ford уволит 3500 сотрудников
© Российская газета

По данным Automotive News, профсоюз IG Metall заявил, что после 2025 года сохранится около тысячи рабочих мест и что принудительных сокращений не будет, по крайней мере, до 2032 года.

В профсоюзе отметили, что работодатель предлагает компенсационные выплаты, однако договориться до компромиссного решения пока не удаётся:

"Нам не удалось добиться оптимального результата (от переговоров - прим.), поэтому мы выбрали следующий вариант: сделать сокращение рабочих мест максимально дорогим для Ford", - цитирует агентство регионального менеджера IG Metall.

Судьба завода в Саарлуисе решалась в октябре, когда появились слухи о его покупке одной из китайских компаний, в числе кандидатов назывались Chery и BYD. Судя по всему, ни к какому результату переговоры не привели. Позднее стало известно, что BYD запускает производственные мощности в Венгрии.

В Саарлуисе Ford выпускает автомобили более 50 лет. С конвейера завода сходили Escort, Orion, C-Max, Kuga и Fiesta, теперь остался только Focus. Отказ от "Фокуса" - результат стремления соответствовать тенденциями и грядущим запретам авто с ДВС в Европе с 20235 гола - все переключаются на электрокары. Свои "электрички" Ford планирует выпускать в Испании.

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