Ford уволит 3500 сотрудников

Компания Ford будет вынуждена сократить количество сотрудников завода в Саарлуисе, Германия. В этом году завершается производство легендарной модели Focus, поэтому под угрозой сокращения находятся 3500 человек.

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По данным Automotive News, профсоюз IG Metall заявил, что после 2025 года сохранится около тысячи рабочих мест и что принудительных сокращений не будет, по крайней мере, до 2032 года.

В профсоюзе отметили, что работодатель предлагает компенсационные выплаты, однако договориться до компромиссного решения пока не удаётся:

"Нам не удалось добиться оптимального результата (от переговоров - прим.), поэтому мы выбрали следующий вариант: сделать сокращение рабочих мест максимально дорогим для Ford", - цитирует агентство регионального менеджера IG Metall.

Судьба завода в Саарлуисе решалась в октябре, когда появились слухи о его покупке одной из китайских компаний, в числе кандидатов назывались Chery и BYD. Судя по всему, ни к какому результату переговоры не привели. Позднее стало известно, что BYD запускает производственные мощности в Венгрии.