Подешевели лифтбек J7 и кроссовер JS6: первый теперь стоит на 399 тысяч рублей меньше, чем раньше, а второй скинул от 429 тысяч до полумиллиона рублей. В результате корректировки прайс-листов JS6 в базовой комплектации можно купить за 2,5 миллиона рублей — это почти на 100 тысяч рублей дешевле, чем автомобиль стоил на этапе выхода на российский рынок в конце 2022 года. С лифтбеком J7 ситуация несколько иная.

Портал «Китайские автомобили» обратил внимание, что J7 частично лишился цен — не указана стоимость двух версий начального уровня, Basic MT и Comfort CVT, которые осенью прошлого года оценивались в 2 129 000 и 2 399 000 рублей соответственно. А вот цена топовой комплектации Luxury указана: 2 200 000 рублей. Это на 399 тысяч рублей дешевле, чем раньше.

JAC

Лифтбек, который представлен на российском рынке с 2020 года, доступен для покупки с безальтернативным турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 лошадиных сил в связке с шестиступенчатой «механикой» либо вариатором.

Что же касается кроссовера JS6, то актуальные на сегодняшний день цены лежат в диапазоне от 2 500 000 до 2 700 000 рублей. Под капотом у него 180-сильный турбомотор на полтора литра, коробка передач — шестиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями, а привод только передний.