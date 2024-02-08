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Ferrari впервые запустила двигатель на новой машине

Ferrari представила свой последний автомобиль SF-24, впервые запустив двигатель на своей базе в Маранелло. Команда поделилась видео этого момента в социальных сетях, подчеркивая, что это первый этап перед официальным представлением машины.

Пресс-служба Ferrari выразила радость, сообщив: “Сегодня утром Маранелло проснулся под новый звук. Мы впервые запустили SF-24!”

Официальное представление автомобиля намечено на 13 февраля, и поклонники уже с нетерпением ожидают этого момента.

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