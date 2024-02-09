Tesla поставила антирекорд по продажам, продав 1 электрокар за месяц

Рынок электромобилей в Южной Корее не растёт, и пример Tesla - яркий пример стагнации: по итогам 2023 года американская компания стала крупнейшим зарубежным автопроизводителем в стране, но в январе 2024-го смогла продать лишь один электрокар против 1024 машин в декабре.

Среди факторов, которые негативно сказываются на развитии сегмента электрокаров, выделяют слабую сторону инфраструктуры зарядных станций, недостаточные стимулы со стороны государства и опасения по поводу безопасности батарейных машин.

Что касается льгот, то в Южной Корее действую новые правила, из-за которых самый доступный электрокар Tesla Model Y производства КНР выглядит не таким уж привлекательным предложением по сравнению с американской.

Различия в них заключаются в типе аккумулятора. Китайский вариант, который несмотря на ценовую политику всё же остаётся более доступным вариантом, оснащается литий-железо-фосфатной батареей (LFP). И корейцы после нескольких случаев возгораний электрокаров с элементами питания "made in China" опасаются покупать такие авто. Однако статистика показывает, что всё это не больше, чем предрассудки: например, в первой половине прошлого года было зарегистрировано 132 возгорания электрокаров и 4 тысячи пожаров, связанных с авто, оснащёнными ДВС.

Ситуация с зарядными станциями тоже может показаться на первый взгляд парадоксальной: в Южной Корее количество терминалов на одного водителя является рекордным в мировом масштабе, но всё дело в том, что большая часть станций не поддерживают быструю зарядку.