В России продают внедорожный суперкар Lamborghini Huracan Sterrato

В России решили продавать внедорожный суперкар Lamborghini Huracan Sterrato. Разумеется, речь идет о схеме «параллельного импорта», официально на российском рынке модель не представлена. Привезти суперкар готовы по предварительной брони, причем продавец отметил, что автомобиль уже куплен и ожидает отправки в Россию. Сейчас он находится в США, однако его готовы доставить новому владельцу даже самолетом.

© Motor.ru

Купе Lamborghini Huracan Sterrato белого цвета, с серым салоном и красными акцентами было выпущено в 2023 году, с того момента оно проехало всего пять километров. Продавец подчеркнул, что на фотографиях изображен именно тот автомобиль, который предлагается для заказа. Характеристики стандартные: мотор V10 объемом 5,2 литра и пиковой отдачей 610 лошадиных сил, роботизированная коробка передач и полный привод.

Максимальная скорость Huracan Sterrato ограничена электроникой на отметке 260 километров в час, на разгон до 100 километров в час он тратит 3,4 секунды. При таких характеристиках он занимает позицию самой медленной модели в семействе.

«Авто.ру»

«Авто.ру»

«Авто.ру»

«Авто.ру»

«Авто.ру»

«Авто.ру»

«Авто.ру»

«Авто.ру»

«Авто.ру»

«Авто.ру»

Huracan в исполнении Sterrato дебютировал в позапрошлом году, он отличается от Huracan Evo, который лежит в основе, подвеской, защитой днища, 19-дюймовыми колесами и обвесом. Купить новый автомобиль нельзя, итальянский автопроизводитель распродал все «Ураканы» еще весной прошлого года.