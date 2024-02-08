Российская Visuva нашла способ наладить выпуск вездеходов

Visuva налаживает производство внедорожников в Красноярске. Новое производство будет создано на родине энтузиастов, которые создали марку и занимаются разработкой машин, пишет «Автопоток» в Telegram. Сборку, в которую инвестируют 100 миллионов рублей, планируется начать в 2024-2025 годах. Тираж будет небольшим — он составит 15 машин в год. При этом заявки на гусеничную модель марки стоимостью семь миллионов рублей уже принимаются.

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Организовать производство «Визуве» поможет Корпорация развития Енисейской Сибири — с ней уже заключен договор о сотрудничестве, сказал представитель Visuva Ростислав Фесик. Корпорация также посодействует молодой фирме в деле получения региональных и федеральных мер поддержки, в маркетинге и поиске рабочих.

В будущей линейке Visuva две модели — внедорожник S2 с «резными» кузовными панелями и гусеничный вездеход Tank.

Visuva

Первый — это 4,6-метровый автомобиль с рамой повышенной жесткости, кузовом из композитного стеклопластика и внушительным клиренсом 437 миллиметров. В движение его приводит 4,3-литровый турбомотор 3UZ-FE мощностью 280 лошадиных сил (440 Нм) от Toyota, сочетающийся с шестидиапазонным автоматом. Подвеска независимая многорычажная, привод полный с двумя блокировками.

Сначала Visuva выпустит двухместный вариант S2, а позже должен появиться четырехместный S4. Внедорожник имеет допуск на дороги общего пользования, но есть загвоздка: управлять им можно будет только с правами тракториста-машиниста (категория «D»). В ноябре сообщалось, что модель будет стоить как минимум шесть миллионов рублей, но сейчас эта запись уже удалена со странички бренда Вконтакте.